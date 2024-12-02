Стало известно, в каких сферах могут работать подростки

Несовершеннолетние россияне могут устроиться на работу по специальностям, связанным с интернетом и цифровыми технологиями. Об этом рассказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, передает Pravda.Ru.

По его словам, обычно первая работа подростков связана с низкоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Однако он отметил, что она является важным этапом в их жизни.

«Работа подростков — это в первую очередь социальная функция. Она помогает молодежи определиться с профессией, получить первый опыт и немного подзаработать, но ожидать от этого серьезного экономического эффекта не стоит», — сказал Федоров.

Данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», копия которого есть у «Газеты.Ru», до этого показали, что летом 2024 года подростки чаще всего искали работу промоутерами, курьерами и официантами. Согласно результатам анализа, 8,1% молодых кандидатов интересовались вакансиями промоутеров, 7,5% — курьеров, а по 4,2% — официантов и консультантов. Также подростки рассматривали позиции модераторов (3,4%), операторов колл-центров (2,8%), менеджеров по продажам (2,8%) и продавцов (2,7%).

Ранее психолог дала советы, как родителям вести себя с подростком, который пошел работать.