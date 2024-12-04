В летевшем из Египта в Уфу самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В самолете, который летел по маршруту Египет — Уфа, сработал сигнал о столкновении с землей. Об этом сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

«Экипаж ВС после посадки доложил о ложном срабатывании сигнализации о необходимости ухода на второй круг, ложное срабатывание системы предупреждения столкновения с землей с высоты 250 м, удаление 5 км», — говорится в сообщении.

По данным канала, сигнала бедствия и срочности объявлено не было. Инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800. Пилот воздушного судна продолжил выполнение полета и успешно осуществил посадку в аэропорту.

18 ноября пассажирский самолет Superjet-100 подал сигнал о чрезвычайной ситуации после вылета из московского аэропорта Внуково в Тбилиси. Экипаж самолета подал сигнал бедствия в начале полета по неизвестным причинам. При этом он продолжил выполнение рейса. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения в 9:48.

Ранее летевший в Сургут самолет подал сигнал бедствия из-за пожара в шасси.