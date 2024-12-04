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В Новороссийске заморозят строительство новых ЖК из-за дефицита воды

Губернатор Кондратьев потребовал заморозить новое строительство в Новороссийске

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал заморозить строительство новых жилых комплексов (ЖК) в Новороссийске на фоне дефицита воды. Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой проводит телеканал «Кубань 24».

«Почему новые микрорайоны в Новороссийске строятся и вводятся в эксплуатацию, если для существующих жителей Новороссийска не хватает воды? А мы новое строим, кто нас умными назовет?» — сказал губернатор.

Кондратьев напомнил, что аналогичные меры принимались в Геленджике. Тогда также из-за дефицита воды в городе приостанавливали строительство новых ЖК.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поддержал инициативу губернатора. Он отметил, что круглосуточное водоснабжение города стало «болью» для местных жителей.

2 декабря замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в России закончилось золотое время для застройщиков. Чиновник добавил, что министерство не оставит девелоперов без помощи, но меры поддержки будут зависеть от ключевой ставки и уровня инфляции.

Ранее эксперт объяснила, как новый ипотечный стандарт изменит рынок жилья.

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