Эксперт объяснила, как новый ипотечный стандарт изменит рынок жилья

С 1 января в России введут ипотечный стандарт, который разработает Центробанк в целях борьбы с маркетинговыми схемами, вынуждающими россиян покупать жилье на невыгодных условиях. Меры в этой сфере необходимы, однако запланированных изменений недостаточно – на застройщиков они никак не повлияют, заявила в беседе с 360.ru вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт отметила, что сегодня участились случаи, когда застройщики предлагают якобы выгодные предложения, занимаясь при этом миселингом. Так называют недобросовестные действия, когда услуги и товары выдают за очень выгодные, хотя на самом деле это не так. К примеру, цены на квартиры сначала повышают на 20%, а затем снижают на 21%, рекламируя это как беспрецедентные скидки. Экономия по факту составляет лишь 1%, и то не всегда, отметила Радченко.

«Вот все эти похожие схемы, которые сейчас используют девелоперы и банки, напоминают тот же самый механизм», — добавила она.

Так, россиянам сегодня могут предложить ипотеку под 0,1%, хотя жилье дороже на 20-30%. Центробанк предлагает исключить подобные схемы с помощью ипотечного стандарта, однако, по мнению эксперта, это сделать не получится, как и предотвратить скачки цен на жилье.

Застройщики уже сегодня придумывают схемы, которые позволяют избегать слова «ипотека», пояснила специалист. К примеру, многие предлагают россиянам так называемую рассрочку, при которой можно заплатить 20-30% как аванс, а затем дождаться завершения строительства дома. Однако за три года цены повышаются и условия меняются. Суд в этом случае не помогает покупателям, так как договор оформляется лишь на аванс.

Напомним, экономисты считают, что ипотечный стандарт, который собирается ввести ЦБ, помимо навязывания рискованных ипотечных кредитов защитит граждан от серых схем в ипотеке с эскроу-счетами и аккредитивом.

Ранее эксперт заявила, что ипотечный стандарт может привести к росту цен на жилье в РФ.