Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минстрое РФ заявили об окончании золотого времени для застройщиков

Замминистра Стасишин заявил, что Минстрой не оставит застройщиков в беде

close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в России закончилось золотое время для застройщиков. Его слова передает Telegram-канал Frank Media.

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — отметил Стасишин, но при этом не уточнил, как именно застройщики должны помочь государству.

Чиновник добавил, что министерство не оставит застройщиков без помощи, но меры поддержки будут зависеть от ключевой ставки и уровня инфляции.

До этого советник председателя Банка России Кирилл Тремасов говорил, что главным сдерживающим фактором для развития экономики России является нехватка рабочей силы. На Пермском инженерно-промышленном форуме представитель регулятора отметил, что уровень безработицы в стране снизился до исторического минимума — 2,3%.

Ранее в Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами