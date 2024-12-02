В Минстрое РФ заявили об окончании золотого времени для застройщиков

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в России закончилось золотое время для застройщиков. Его слова передает Telegram-канал Frank Media.

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — отметил Стасишин, но при этом не уточнил, как именно застройщики должны помочь государству.

Чиновник добавил, что министерство не оставит застройщиков без помощи, но меры поддержки будут зависеть от ключевой ставки и уровня инфляции.

До этого советник председателя Банка России Кирилл Тремасов говорил, что главным сдерживающим фактором для развития экономики России является нехватка рабочей силы. На Пермском инженерно-промышленном форуме представитель регулятора отметил, что уровень безработицы в стране снизился до исторического минимума — 2,3%.

Ранее в Госдуме заявили о кадровом дефиците в ВПК.