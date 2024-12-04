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В Москве во время драки россиянин проломил череп иностранцу

РЕН ТВ: кубинцу проломили череп во время драки у ресторана в Москве

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Павел Лисицын/РИА Новости

У ресторана на Никольской улице в Москве произошла драка между местным жителем и приезжим с Кубы. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

По словам очевидца, россиянин ударил иностранца в лицо, потом пнул ногой в голову, из-за чего 35-летний кубинец потерял сознание. Его отвезли в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, перелом челюсти и несколько других тяжелых травм.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 30-летнего жителя подмосковной Шатуры.

До этого в Волгограде 20-летний молодой человек жестоко избил 30-летнего собутыльника во время застолья. По информации МВД, инцидент произошел 30 ноября, когда юноша родом из Волжского встретился со старшим знакомым и они устроили застолье дома у сестры последнего. В ходе употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора из-за разногласий во взглядах на жизнь.

Ранее россиянин напал с ножом на соседку ради драгоценностей.

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