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Неизвестный сбросил из окна на головы двух школьников самокат и велосипед

В Нефтекамске неизвестный сбросил на головы детям самокат и велосипед

В Башкирии неизвестный едва не покалечил школьников, которые выходили из подъезда многоэтажки. Инцидент попал на камеры домофона, позже видео опубликовал Telegram-канал «Видеодозор».

Все произошло в Нефтекамске. На кадрах два мальчика выходят из подъезда дома и через несколько секунд буквально в метре от них приземляется металлический самокат, который неизвестный выкинул из окна. Дети успевают отбежать подальше от опасного участка, когда через секунду за самокатом им на головы полетел велосипед. Он не достиг до асфальта и приземлился на козырек подъезда.

До этого ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку. За жестокое обращение с животными нарушительницу задержали полицейские.

Ранее мужчина выбросил из окна сверток с наркотиками прямо под ноги полицейскому.

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