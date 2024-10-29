Ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку

В Ростове-на-Дону женщина сбросила кошку с 17-го этажа. Об этом сообщает Don Mash.

Жительница Левенцовского микрорайона, как утверждают ее соседи, уже давно ведет себя агрессивно и неадекватно. Она постоянно угрожала гуляющим во дворе родителям с детьми и скандалила с случайными прохожими. Кроме того, женщина выбрасывала из окна вещами, а однажды даже кидалась утюгами. Тогда чудом никто не пострадал.

Местные регулярно жалуются на Викторию, но несмотря на все обращения в полицию, ситуация оставалась без изменений. 16 октября ростовчанка вновь поссорилась с соседями. Вечером они стали свидетелями того, как из окна квартиры Виктории выпала кошка. Шансов на спасение у нее не было. Очевидцы вновь вызвали полицию, на этот раз женщину задержали за жестокое обращение с животным.

Ранее в Подмосковье мужчина покалечил кошку и оставил ее в пакете на улице.