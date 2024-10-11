Мужчина выбросил из окна сверток с наркотиками прямо под ноги полицейскому

В Гданьске мужчина, торговавший наркотиками, попытался избавиться от них, выбросив из окна прямо под ноги полицейскому. Об этом сообщила местная полиция.

Недавно правоохранители получили информацию о 27-летнем местном жителе, который якобы прячет в своей квартире наркотики, и решили ее проверить. Мужчина, дома у которого действительно хранилось более 400 порций запрещенных веществ, заметил приближающихся полицейских и тут же решил избавиться от улик.

Вскоре после того, как правоохранители вошли к наркоторговцу в квартиру и объяснили цель своего визита, выяснилось, что прежде чем открыть им дверь, хозяин выбросил из окна сетку с каннабисом, амфетамином и клефедроном. Та упала почти под ноги полицейскому, охранявшему территорию. Все найденные запасы наркотиков были отданы на экспертизу.

Суд оставил подозреваемого на свободе, но поместил его под полицейский надзор до окончания расследования. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее служебная собака нашла наркотики у мужчины, который попытался ее погладить.