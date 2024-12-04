Суд приговорил украинца к восьми годам колонии по обвинению в шпионаже

Верховный суд Северной Осетии приговорил гражданина Украины к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, обвиняемый передавал украинской стороне сведения о расположении личного состава и техники Вооруженных сил России. Он был задержан при попытке выезда из страны через пункт пропуска «Верхний Ларс».

В конце ноября в Москве осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики в социальных сетях. В итоге Бутырский районный суд признал его виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и назначил ему административный арест на 12 суток.

До этого в Херсоне приговорили к 12 годам лишения свободы гражданина Украины Олега Коваленко. При слушании дела было установлено, что с марта по август 2022 года мужчина собирал сведения о местах расположения личного состава и военной техники Вооруженных сил России в Херсонской области.

Ранее украинца осудили за шпионаж на территории Белгородской области.