В Херсонской области украинца осудили за шпионаж в пользу ВСУ

Гражданин Украины, 33-летний Олег Коваленко, приговорен в Херсоне к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принял Херсонский областной суд. При слушании дела было установлено, что с марта по август 2022 года Коваленко собирал сведения о местах расположения личного состава и военной техники Вооруженных сил России в Херсонской области. Информацию он отправлял украинским вооруженным формированиям через мессенджер. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд признал мужчину виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

19 ноября схожий приговор, 11 лет лишения свободы, был вынесен в отношении другого жителя Херсонской области, чье имя не сообщалось. Следствие установило, что в апреле 2023 года он через мессенджер со своего телефона передал военнослужащему ВСУ сведения о дислокации российских военных подразделений.

Ранее в Ростовской области двух украинцев осудили за шпионаж.