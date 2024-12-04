Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вирус бушует»: стало известно о распространении мутировавшей оспы обезьян

Вирусолог Викулов: в Европу пробрался мутировавший вирус обезьян

close
Shutterstock

Пределы Африки перешагнула новая мутация вируса оспы обезьян. Распространяется заболевание стремительно, поэтому в России этот вопрос находится под особым контролем, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Оспа обезьян уже и ранее вызывала случаи заражения в Европе, но сейчас речь, вероятно, бушует «мутант». Жителям пока не докладывали о ситуации, поэтому это лишь предварительные данные, подчеркнул Викулов. Он напомнил, что в Африке в принципе много инфекций и геморрагических лихорадок, но опасность оспы обезьян в том, что она вышла за пределы континента. Сегодня вирус появился в том числе в Великобритании.

«В Африке больше концентрация, так как это связано с особенностями населения, граждане более уязвимые, так как ослабленные, голодают зачастую, плюс тесный контакт», — добавил врач.

В России для снижения угрозы завоза вируса действует система «Периметр». Роспотребнадзор тщательно контролирует ситуацию с въезжающими в страну из эпидемиологически опасных стран, заключил Викулов.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Объявлен ЧС был 14 августа, на данный момент заболевание продолжает широкое распространение по всей географии Земли.

Ранее ученый допустил, что оспа обезьян в будущем сможет передаваться воздушно-капельным путем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами