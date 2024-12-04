«Вирус бушует»: стало известно о распространении мутировавшей оспы обезьян

Пределы Африки перешагнула новая мутация вируса оспы обезьян. Распространяется заболевание стремительно, поэтому в России этот вопрос находится под особым контролем, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Оспа обезьян уже и ранее вызывала случаи заражения в Европе, но сейчас речь, вероятно, бушует «мутант». Жителям пока не докладывали о ситуации, поэтому это лишь предварительные данные, подчеркнул Викулов. Он напомнил, что в Африке в принципе много инфекций и геморрагических лихорадок, но опасность оспы обезьян в том, что она вышла за пределы континента. Сегодня вирус появился в том числе в Великобритании.

«В Африке больше концентрация, так как это связано с особенностями населения, граждане более уязвимые, так как ослабленные, голодают зачастую, плюс тесный контакт», — добавил врач.

В России для снижения угрозы завоза вируса действует система «Периметр». Роспотребнадзор тщательно контролирует ситуацию с въезжающими в страну из эпидемиологически опасных стран, заключил Викулов.



Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Объявлен ЧС был 14 августа, на данный момент заболевание продолжает широкое распространение по всей географии Земли.

Ранее ученый допустил, что оспа обезьян в будущем сможет передаваться воздушно-капельным путем.