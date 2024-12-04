Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туроператор поделился пятью нестандартными вариантами для новогодних путешествий

«Лента.ру»: россиянам предложили посетить Марий Эл на новогодних праздниках

close
Starikov Pavel/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты туроператора «Алеан» подготовили топ-5 нестандартных вариантов для новогодних путешествий по России. Об этом пишет «Лента.ру».

На первом месте в списке оказалась республика Марий Эл. В частности, в марийском селе Кукнур можно посетить резиденцию местных Деда Мороза и Снегурочки — Йушту Кугаза и Лумударь. Кроме того, туристы могут познакомиться с праздником Шорыкйол («овечья нога» в переводе с марийского. — «Газета.Ru»), который отмечается в один день с православным Рождеством.

Экскурсионный тур в Йошкар-Олу в новогодние праздники для двоих будет стоить от 52 тысяч рублей за два дня. Стоимость проживания в гостинице без питания на две ночи составит от 9 400 рублей на двоих.

Эксперты также рекомендовали россиянам посетить Северную Осетию, где находится Куртатинское ущелье, в котором расположены старинные поселения и исторические крепости. Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах или сноуборде на курорте Цей или же расслабиться в горячих источниках села Бирагзанг.

Путешествие туда в праздничные дни будет стоить 54 600 рублей на двоих за пять дней. Проживание в гостинице Владикавказа обойдется от 25 200 рублей на двоих без питания за пять дней и четыре ночи.

В преддверии праздника эксперты также предлагают посетить село Абалак в Тюменской области. Там можно встретить Новый год в остроге, который был построен в эпоху покорения Сибири Ермаком. Стоимость проживания в таком месте на четыре дня и три ночи для двоих человек с завтраками начинается от 42 тысяч рублей.

В Тверской области туристы могут посетить необычные музеи и познакомиться с местным Дедом Морозом — Луми Тайкури. Стоимость экскурсионного тура на три дня для двоих человек составляет 48,2 тысячи рублей.

Также есть возможность провести праздники в железнодорожном круизе по Русскому Северу. Маршрут включает остановки в трех городах: Сортавале, Архангельске и Великом Устюге. Стоимость такого путешествия на пять дней для одного человека — 68,1 тысячи рублей.

2 декабря вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что в 2024 году россияне установили новый рекорд в области внутреннего туризма — совершили 92 млн поездок по стране.

Ранее турэксперт назвала самые популярные направления для новогоднего отдыха у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами