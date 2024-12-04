Турэксперт рассказал, как сэкономить на путешествиях

Путешественникам стоит покупать туры с перевозками без доплат, связанных с конкретизацией рейса или выбором посадочного места, чтобы избежать дополнительных трат. Об этом рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян, передает Pravda.Ru.

Кроме того, он советует выбирать билеты с трансфером, потому что поездка на такси до отеля может обойтись туристам дороже. Эксперт также порекомендовал выбирать трехразовое питание или питание формата «all inclusive», потому что это может быть более доступно, чем питаться на месте.

«Последнее, это, конечно, вопросы, связанные с экскурсиями, посещениями достопримечательностей. Сейчас это можно купить заранее на этапе бронирования тура, чем на месте тратить драгоценные доллары или евро, которые и так в дефиците и больно ударят по бюджету», — добавил Мурадян.

Эксперты Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС) до этого выяснили, как и где россияне планируют провести новогодние праздники. Их исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами на Новый год.

Ранее ветеринар объяснила, как подготовить кошку к путешествию.