В Минобре Подмосковья объяснили смысл открытия центров языка для детей мигрантов

На реализацию проекта по открытию в России центров русского языка для детей мигрантов потребуется до трех лет. Эти учреждения помогут приезжим быстрее социализироваться и избавят их от лишнего стресса. Педагоги в центрах будут работать по разработанным специально для них методическим рекомендациям, рассказала 360.ru начальник управления общего образования Министерства образования Подмосковья Елена Жданкина.

«В центрах будут организованы диагностика детей-инофонов для определения уровня владения русским языком и обучение детей русскому языку как иностранному», — рассказала эксперт.

Помогать, по ее словам, планируется не только детям, но и родителям – их будут консультировать по вопросам изучения языка и социальной адаптации.

Но главное преимущество проекта – это возможность помочь приезжим детям быстро адаптироваться в социуме и снизить напряженность в обычных школах, где они будут осваивать общеобразовательную программу, включиться в среду, подчеркнула Жданкина.

Сегодня в России для детей-инофонов нет утвержденного учебно-методического обеспечения, в том числе учебников, рабочих тетрадей, дидактических пособий и так далее. Решить эту проблему помогут центры, в которых педагоги будут работать по особым методическим рекомендациям, считает специалист. Она также призвала сделать посещение школ обязательным, подчеркнув, что в противном случае мигранты могут просто не отдать своих детей на обучение.

Напомним, о планах открыть в России центры по изучению русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в ноябре, подчеркнув, что страна в таких учреждениях нуждается.

В ходе недавнего тестирования детей мигрантов на знание русского языка выяснилось, что 23% детей приезжих иностранцев испытывают трудности в обучении, а 18% школьников-иностранцев знают язык плохо или не знают вовсе. Еще более 58% участников диагностики продемонстрировали хороший уровень знаний.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского.