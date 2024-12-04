Врач объяснила, почему после антидепрессантов возникает синдром отмены

Антидепрессанты никогда не вызывают «привыкания», но могут вызвать синдром отмены после окончания приема препарата, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Синдром отмены не является признаком зависимости, как в случае с наркотическими веществами. Здесь он связан с реакцией организма на внезапное снижение уровня нейромедиаторов, который поддерживался препаратом. Антидепрессанты действуют, влияя на нейрохимические процессы в мозге, чтобы восстановить баланс нейромедиаторов (серотонин, норадреналин, дофамин), которые регулируют настроение, поведение и эмоции. Эти вещества передают сигналы между нейронами через синапсы, а антидепрессанты помогают поддерживать их концентрацию, блокируя их обратный захват или разрушение», — рассказала врач.

По словам врача, препараты начинают работать медленно, обычно не ранее чем через месяц от начала приема, и прием препаратов должен быть не менее 12 месяцев.

«При прекращении приема препарата следует также медленно уменьшать дозу в течение нескольких недель, чтобы избежать синдрома отмены. Антидепрессанты подбираются индивидуально с учетом симптомов, сопутствующих заболеваний и реакции на лечение, поэтому их применение всегда должно происходить под контролем врача. Очень важно, чтобы люди не боялись приема этих препаратов и не теряли время, усугубляя свои симптомы из-за страха перед приемом антидепрессантов», — заключила врач.

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