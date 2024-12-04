проект

>

Врач объяснила, почему после антидепрессантов возникает синдром отмены

Врач Шаповалова: синдром отмены после антидепрессантов не признак зависимости

close
Shutterstock

Антидепрессанты никогда не вызывают «привыкания», но могут вызвать синдром отмены после окончания приема препарата, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Синдром отмены не является признаком зависимости, как в случае с наркотическими веществами. Здесь он связан с реакцией организма на внезапное снижение уровня нейромедиаторов, который поддерживался препаратом. Антидепрессанты действуют, влияя на нейрохимические процессы в мозге, чтобы восстановить баланс нейромедиаторов (серотонин, норадреналин, дофамин), которые регулируют настроение, поведение и эмоции. Эти вещества передают сигналы между нейронами через синапсы, а антидепрессанты помогают поддерживать их концентрацию, блокируя их обратный захват или разрушение», — рассказала врач.

По словам врача, препараты начинают работать медленно, обычно не ранее чем через месяц от начала приема, и прием препаратов должен быть не менее 12 месяцев.

«При прекращении приема препарата следует также медленно уменьшать дозу в течение нескольких недель, чтобы избежать синдрома отмены. Антидепрессанты подбираются индивидуально с учетом симптомов, сопутствующих заболеваний и реакции на лечение, поэтому их применение всегда должно происходить под контролем врача. Очень важно, чтобы люди не боялись приема этих препаратов и не теряли время, усугубляя свои симптомы из-за страха перед приемом антидепрессантов», — заключила врач.

Что такое тревога с точки зрения неврологии, на какие болезни она бывает похожа и почему молодежь жалуется на нее чаще, чем взрослое население России – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что в российских школах появятся лаборатории-кубы для научных экспериментов с бактериями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами