Давление, боли в теле и проблемы с ЖКТ. Как проявляется тревожное расстройство

Иногда тахикардия, потливость, слабость, боли в разных частях тела и проблемы с ЖКТ могут возникнуть не из-за патологий органов и систем, а из-за дисбаланса нейромедиаторов в головном мозге. Что такое тревога с точки зрения неврологии, на какие болезни она бывает похожа и почему молодежь жалуется на нее чаще, чем взрослое население России, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

— Что такое такое тревога и депрессия с точки зрения врача-невролога? Как часто они встречаются?

— С научной точки зрения, тревога — состояние ожидания возможной угрозы, характеризующееся повышенным беспокойством, напряжением и реакцией организма на предполагаемую опасность. В отличие от страха, который является ответом на реальную угрозу, тревога возникает в ответ на неопределенность или ожидание.

Депрессия же проявляется в виде подавленного настроения, утраты интереса или удовольствия, сниженной энергии, чувства вины или низкой самооценки, нарушений сна и аппетита, а также ухудшения концентрации внимания. Это состояние может быть хроническим и рецидивирующим, серьезно влияя на способность человека справляться с повседневной жизнью.

На 2024 год депрессия и тревога — значимые проблемы глобального здравоохранения. После пандемии COVID-19 число случаев тревожных расстройств и депрессии значительно увеличилось — примерно на 25%.

— Почему люди страдают тревогой и депрессией?

— Это результат сложного взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов. Возникновение тревожных и депрессивных расстройств связано с активацией определенных областей мозга, отвечающих за обработку эмоций, дисбалансом определенных нейромедиаторов (серотонин, норадреналин, дофамин), с генетической предрасположенностью, хроническим или острым стрессом и особенностями жизни.

— Но ведь ощущать тревогу — это нормально, каждый с этим сталкивается. Как понять, что это уже патология?

— Тревога сама по себе — нормальная адаптивная реакция, помогающая нам избегать опасности. Однако когда эта реакция становится чрезмерной, постоянной или несоразмерной реальной угрозе, она может перерасти в тревожное расстройство. Это может быть связано с генетическими факторами, хроническим стрессом, травмами или нейрохимическими нарушениями. Вообще стоит сказать, что если тревога стала настолько сильной, что она снижает качество жизни, разных ее аспектов, то именно тогда ее и нужно лечить.

— По некоторым данным, молодые более склонны к возникновению тревоги и депрессии, чем взрослые и пожилые. Почему? Всегда ли так было?

— И да, и нет. С одной стороны, согласно статистике, тревога и депрессия чаще всего встречаются у молодежи и молодых взрослых, особенно в возрастной группе от 18 до 29 лет. Подростки и молодые люди также находятся в группе риска из-за социальных, образовательных и экономических факторов. У подростков (12–17 лет) уровень тревожных и депрессивных расстройств так же высок, что связано с изменениями в гормональной регуляции, социальным давлением и воздействием социальных сетей. Однако тревога и депрессия могут проявляться в любом возрасте, включая пожилых людей, особенно при наличии хронических заболеваний или изоляции.

Вопрос тут не только в возрасте, но в обращаемости. Молодые люди скорее придут к врачу с подобными жалобами, чем взрослые и пожилые. Вообще, большинство пациентов неврологов и психиатров — это молодые женщины.

Но это не значит, что мужчины не страдают тревогой и депрессией. Это значит просто, что они реже приходят к врачу, стараются справиться со всем самостоятельно, замалчивают проблемы. Это может быть обусловлено культурными особенностями. Например, считается, что тревожные и депрессивные состояния это не проявление болезни, а признак слабости, которую мужчинам нельзя показывать.

— А почему пожилые могут не обращаться к врачу? Есть гипотеза, что молодежь сейчас сильно избалована толерантным поведением родителей, а вот сами родители и их бабушки и дедушки воспитывались так, чтобы они могли выдержать трудности. Может ли быть, что тревога и депрессия у молодежи наблюдается в таком большом количестве из-за мягкости родителей?

— Возможно, пожилые люди уже не так сильно следят за качеством своей жизни. Когда ты бабушка, ты сидишь, смотришь телевизор, тебе грустно, тревожно, вряд ли ты пойдешь к врачу с этой проблемой. Им может казаться, что это нормально.

Среди пожилых пациентов также более распространены мифы, например, о том, что депрессии и тревожности не существует. Во время их молодости эти состояния нормально не диагностировали, не было хороших, современных лекарств, проблема была мало исследована. Они могут реже обращаться из-за особенностей воспитания, в их время просто было не принято жаловаться. Среди причин может быть и страх перед препаратами для лечения тревоги и депрессии. Молодежь более осведомлена об этих состояниях, и именно поэтому чаще приходит на прием.

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— До сих пор некоторые врачи ставят диагноз «вегетососудистая дистония» или «вегетативные кризы», когда не могут объяснить причину тех или иных симптомов. За ними может скрываться тревожность?

— Стоит сказать, что этого «диагноза» не существует. А вот под ним зачастую может скрываться именно тревожное расстройство, депрессия, мигрень, головная боль напряжения и т. п.

— Мы часто слышим слово «психосоматика», а что это вообще такое?

— Это состояния, когда депрессия или тревожное расстройство проявляется симптомами, напоминающими соматическое заболевание (например, болями в животе, кашлем, ощущением кома в горле, тошнотой, повышением давления, головокружением и др.), но которые не могут быть объяснены органическими причинами или патологией.

— От каких еще врачей к вам могут прийти пациенты?

— Часто приходят от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии.

Еще одна частая жалоба тревожных пациентов — это боли во всем теле. Если человек жалуется на боль в конкретной части тела, например, в руке, то стоит искать проблему в этой области. Однако если пациент жалуется на постоянные мигрирующие боли, то это, скорее всего, связано с тревогой.

Также часто пациенты приходят после гастроэнтеролога. Они жалуются на постоянную тошноту, боли в желудке или чувство, что кишечник опорожняется не полностью. Обычно все обследования уже неоднократно были проведены: УЗИ, гастро- и колоноскопия, анализы крови и т. д. Пациенты принимали назначенные препараты, но их жалобы не исчезали. Тогда, возможно, это синдром раздраженного кишечника, и лечить его нужно абсолютно другими препаратами.

Пациенты могут приходить от разных специалистов. Но главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. То есть получается по всем обследованиям, что человек здоров, но его жалобы сохраняются, а иногда даже ухудшаются с течением времени, не имея под собой реальной причины. Вот тогда-то невролог или психиатр вступают в бой.

— Может ли депрессия быть вызвана приемом лекарств?

— Некоторые лекарственные препараты и вещества могут вызывать депрессию как побочный эффект, особенно при длительном применении или у предрасположенных лиц. К этим препаратам относятся некоторые кардиологические препараты, противоэпилептические препараты, гормональные препараты, противоопухолевые препараты и ряд других. Важно понимать, что реакция на препараты индивидуальна, и не у всех людей развиваются такие побочные эффекты.

— Многие боятся антидепрессантов, в том числе из-за синдрома отмены и привыкания. Обоснованы ли эти опасения?

— Антидепрессанты никогда не вызывают «привыкания», это просто невозможно. Антидепрессанты действуют, влияя на нейрохимические процессы в мозге, чтобы восстановить баланс нейромедиаторов (серотонин, норадреналин, дофамин), которые регулируют настроение, поведение и эмоции. Эти вещества передают сигналы между нейронами через синапсы, а антидепрессанты помогают поддерживать их концентрацию, блокируя их обратный захват или разрушение.

— Но ведь при прекращении приема у некоторых возникает синдром отмены, разве это не признак зависимости?

— Препараты начинают работать медленно, обычно не ранее, чем через месяц от начала приема, и прием препаратов должен быть не менее 12 месяцев. При прекращении приема препарата следует также медленно уменьшать дозу в течение нескольких недель, чтобы избежать синдрома отмены.

Синдром отмены не является признаком зависимости, как в случае с наркотическими веществами. Здесь он связан с реакцией организма на внезапное снижение уровня нейромедиаторов, который поддерживался препаратом.

Антидепрессанты подбираются индивидуально с учетом симптомов, сопутствующих заболеваний и реакции на лечение, поэтому их применение всегда должно происходить под контролем врача. Очень важно, чтобы люди не боялись приема этих препаратов и не теряли время, усугубляя свои симптомы из-за страха перед приемом антидепрессантов.