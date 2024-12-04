Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла почти 10 млн рублей

78.ru: в Петербурге ищут мошенников, обокравших пенсионерку на 10 млн рублей

close
Depositphotos

В Петербурге полицейские ищут аферистов, которые обокрали 70-летнюю пенсионерку почти на 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, пожилой петербурженке неоднократно звонили неизвестные злоумышленники, которые ввели ее в заблуждение и убедили перевести свои сбережения на «безопасный счет» через банкоматы. В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам более 9,8 млн рублей.

Когда пожилая россиянка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Воронеже 61-летняя пенсионерка лишилась всех сбережений после звонка мошенника, представившегося «силовиком». Она отдала аферистам более 4 млн рублей.

Ранее российская пенсионерка смогла вернуть жилье, отобранное мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами