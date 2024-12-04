Петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла почти 10 млн рублей

В Петербурге полицейские ищут аферистов, которые обокрали 70-летнюю пенсионерку почти на 10 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, пожилой петербурженке неоднократно звонили неизвестные злоумышленники, которые ввели ее в заблуждение и убедили перевести свои сбережения на «безопасный счет» через банкоматы. В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам более 9,8 млн рублей.

Когда пожилая россиянка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Воронеже 61-летняя пенсионерка лишилась всех сбережений после звонка мошенника, представившегося «силовиком». Она отдала аферистам более 4 млн рублей.

Ранее российская пенсионерка смогла вернуть жилье, отобранное мошенниками.