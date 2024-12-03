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Российская пенсионерка смогла вернуть жилье, отобранное мошенниками

В Новосибирске пенсионерка смогла вернуть квартиру, которую отобрали аферисты

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Depositphotos

В Новосибирске 69-летняя пенсионерка смогла вернуть свою единственную квартиру, которой завладели телефонные мошенники. Об этом сообщает «Прецедент».

Сначала аферисты оформили на женщину несколько кредитов. После этого они убедили пенсионерку продать квартиру по заниженной цене. Сделка состоялась, и она отдала вырученные деньги курьеру мошенников.

О том, что ее обманули, жительница Новосибирска поняла на следующий день и обратилась за помощью к полицейским. Экспертиза показала, что все действия пенсионерка выполняла по указанию аферистов. В итоге сделку признали недействительной, и квартиру вернули женщине.

Злоумышленников продолжают разыскивать.

30 ноября заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов на форуме «IТ Диалог» заявил, что в России в 2025 году запустят пилотную версию платформы для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. По его словам, платформа поможет эффективно выявлять и пресекать действия мошенников, блокировать фишинговые сайты, счета, карты, а также отслеживать украденные учетные записи.

Ранее мошенники развели экс-депутата Госдумы на 13 млн рублей.

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