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Россиянка испугалась уголовного преследования и отдала мошенникам более 4 млн рублей

В Воронеже пенсионерка лишилась более 4 млн рублей после звонка мошенника

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Depositphotos

В Воронеже 61-летняя пенсионерка лишилась всех сбережений после звонка мошенника, представившегося «силовиком». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с россиянкой сначала связалась якобы ее бывшая коллега, а затем неизвестный, представившийся «силовиком». Женщине сообщили, что ее обвиняют в пособничестве террористам, и убедили ее перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Пожилая женщина доверилась преступникам, сняла свои накопления и оформила кредиты. В общей сложности она отправила на счета аферистов около 4,35 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого крымчанка, поверив аферистам, продала жилье и отдала неизвестным 4,5 млн рублей. Мошенники убедили ее оформить «зеркальные займы».

Ранее слесарь из Краснокаменска втянул в мошенническую схему друга, коллегу и соседку.

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