В Саратове депутат на Daewoo Matiz провалился в неогороженную яму

В Саратове депутат областной думы Александр Ванцов («Родина») провалился в траншею на стройплощадке скоростного трамвая во время передвижения на личном автомобиле марки Daewoo Matiz. Об этом сообщает sarinform.ru.

Инцидент произошел в Заводском районе. По словам депутата, накануне он обратил внимание министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Петаева на то, что рядом со стройплощадками, разбитыми для реконструкции трамвайных путей, нет ограждений. Тот пообещал исправить ситуацию, однако этого не произошло. Ванцов добавил, что когда он передвигался на машине по Фруктовому проезду в сторону дома, авто угодило в траншею, вырытую рядом с путями маршрута № 8.

«Еду, темнотища... Бах! И я не понял, куда попал. Я вылез и [подумал]:«Ну Ванцов! Ну попал». Надо было [самому] выйти, поставить ограждения, взять жезл и руководить, чтобы народ туда не попал. Ладно, Ванцов попал — это мелочи жизни! Но там дети и жители этого микрорайона», — рассказал он.

По его словам, через полчаса на месте инцидента появились ограждения. Депутат также отправил обращение к губернатору Роману Бусаргину, чтобы тот разобрался в проблеме.

В конце ноября сообщалось, что провал грунта под трамвайными путями произошел на улице Московской в Краснодаре. В образовавшуюся яму упал мужчина.

Ранее в Ярославле тренер спас провалившегося в пруд ребенка.