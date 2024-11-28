Житель Краснодара провалился в яму под трамвайными путями

Провал грунта под трамвайными путями произошел на улице Московской в Краснодаре. В образовавшуюся яму упал мужчина, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления (МЦУ) городом.

«Поступила информация от диспетчера «КТТУ» о провале трамвайного полотна по улице Московская, 40/2. В связи с чем движение трамваев организовали по улице Декабристов», — отмечается в сообщении.

По данным МЦУ, в провал упал мужчина, который переходил трамвайные пути. По предварительным данным, он получил вывих плеча. Пострадавший был госпитализирован.

На месте происшествия работают спасатели, специалисты «Краснодар Водоканал», сотрудники УВД и ГИБДД. К работам по устранению провала привлечены 34 специалиста и восемь единиц техники.

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Ранее в Петербурге автобус провалился в яму с кипятком.