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В Ярославле тренер спас провалившегося в пруд ребенка

В Ярославле младшеклассник провалился под лед на пруду, его спас тренер

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Elaine Ratt

В Ярославле мужчина спас школьника, который провалился под тонкий лед, решив срезать путь. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 3 декабря. Ученик младших классов возвращался домой из художественной школы, мальчик решил срезать путь через замерзший пруд. Ребенок провалился под тонкий лед и оказался в холодной воде, его увидела прохожая. Женщина бросилась в спортивную школу «Молния», которая находилась неподалеку, на ее крики выбежал тренер.

Мужчина не раздумывая бросился на помощь. Он взял длинную раздвижную лестницу и с ее помощью добрался до утопающего ребенка. Вытащил мальчика, провалился сам, но тоже смог выйти на берег, благодаря лестнице. Школьника передали бригаде скорой помощи, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Амурской области ребенок провалился под лед по пути в школу. Мальчик угодил в яму с холодной водой и не мог выбраться почти час. Спасли школьника неравнодушные прохожие.

Ранее два ребенка едва не провалились под тонкий лед залива в Биробиджане.

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