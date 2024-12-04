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Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

Бизнесмен Якушев: новогодняя елка должна быть насыщенного зеленого оттенка

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Elizaveta Starkova/Shutterstock/FOTODOM

При выборе новогодней елки важно оценить размеры помещения, в котором она будет стоять, чтобы она была не слишком большой и не слишком маленькой. Об этом RuNews24.ru рассказал бизнесмен, владелец компании «Русские елки» Анатолий Якушев.

По его словам, важно также обратить внимание на цвет хвои — она должна быть насыщенного зеленого оттенка. Форма елки может быть классической пирамидальной или необычной, например, в виде конуса или шара, продолжил эксперт.

«Елка должна быть аккуратно упакована, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Убедитесь, что упаковка не повреждена и дерево надежно закреплено внутри», — добавил Якушев.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что у 36% россиян новогоднее настроение появляется после установки елки. Также получение декабрьской премии дарит новогоднее настроение 25% россиянам, 16% — новогодние фильмы, 8% — отпуск и покупки подарков, 7% — мандарины и сладости. Чаще всего (62%) россияне наряжают елку за пару недель до Нового года, 6% — в начале декабря, 2% — в ноябре, а 30% не устанавливают ее.

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