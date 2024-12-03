Эколог Каюмов развеял миф об экологичности искусственных елок

Ни натуральная, ни искусственная елки не могут считаться экологичными украшениями на Новый год. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель совета экоцентра «Дронт», эколог Асхат Каюмов. Он уточнил, что наименее вредным для природы будет букет из еловых веток.

«Экологичнее — никакая. Далее, по убывающей экологичности — новогодний букет из еловых веток, заготовленных со срубленных при законной заготовке древесины деревьев. Затем — естественная елка со специальных плантаций или срубленная под руководством специалистов лесного хозяйства в лесном массиве. И уж в самом конце, самая неэкологичная – искусственная», — сказал он.

Каюмов подчеркнул, что искусственная елка является наиболее неэкологичным вариантом, поскольку из-за пластика она не может быть утилизирована естественным образом.

«Основной недостаток искусственных елок — они пластиковые. В природе нет организмов, перерабатывающих этот материал, поэтому естественным образом она никогда не будет утилизирована. Такая елка будет медленно рассыпаться на микропластик, который уже стал серьезной общемировой проблемой», — добавил он.

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