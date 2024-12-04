Мужчина открыл огонь по известному индийскому политику

В Индии мужчина открыл огонь по лидеру Южноафриканской демократической партии (ЮАД) Сукбиру Сингху Бадалу, прикованному к инвалидной коляске после перелома ноги. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел у входа в Золотой храм в Амритсаре в среду утром. По данным полиции, нападавшим оказался Нараян Сингх Чаура. Его задержали, однако мотив нападения пока неизвестен.

За два дня до произошедшего Бадалу и других лидеров его партии обвинили в «религиозных проступках», совершенных во время пребывания ЮАД у власти с 2007 по 2017 год. Политикам приказали мыть посуду, чистить обувь и ванные комнаты.

2 декабря сообщалось, что на министра гражданской авиации в Индии во время публичного выступления напали пчелы. Окружающие его люди оцепили политика со всех сторон и использовали носовые платки и полотенца для защиты от насекомых. Сотрудники службы безопасности министра также оперативно отреагировали на ситуацию.

Ранее в Техасе сторонник Трампа набросился с кулаками на сотрудника избиркома.