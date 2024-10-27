В Техасе сторонник Трампа набросился с кулаками на сотрудника избиркома

В США предъявили обвинения стороннику кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа из Техаса после того, как он набросился с кулаками на сотрудника местного избирательного участка, пишет The Hill.

Газета уточняет, что Джесси Лутценбергера из округа Бексар попросили снять кепку с символикой в поддержку политика на участке голосования, так как агитация там запрещена. Между ним и 69-летним сотрудником избирательного участка из-за этого произошел конфликт, в ходе которого Лутценбергер несколько раз ударил своего оппонента кулаком в лицо. После произошедшего шериф округа Хавьер Салазар сообщил, что оснований для возбуждения уголовно дела нет, и призвал сократить количество насилия.

Накануне драка произошла на одном из избирательных участков в Грузии, где проходили парламентские выборы. Зачинщиком потасовки был активист правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Джикия, который напал на работающих на участке наблюдателей.

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