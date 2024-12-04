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Петербуржец попал под суд за то, что натравил бойцовую собаку на прохожих

Петербуржец предстанет перед судом из-за нападения его питбуля на прохожих

В Петербурге будут судить мужчину, который натравил бойцовую собаку на прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Петербуржец, который в мае натравил на прохожих питбуля, в ближайшее время предстанет перед Калининским районным судом. Известно, что 40-летний мужчина, по вине которого пострадали двое человек, добровольно возместил женщине 45 тыс. рублей, второй пострадавший обратился в суд с иском и потребовал у хозяина собаки 200 тыс. Сейчас животное, невольно ставшее орудием преступления, находится на попечении сотрудников Центра кинологической службы ГУ МВД. Кинологи отмечают, что собака больше не проявляет агрессию.

Инцидент произошел 16 мая у дома на Гражданском проспекте, в полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая пострадала от нападения чужого питомца. Жертва сообщила, что выгуливала своего пса, когда на них набросился агрессивный питбуль. При этом, по ее словам, хозяин нападавшего питомца вел себя вызывающе и специально натравливал его. Произошедшее попало на видео.

Спустя несколько минут правоохранителям сообщили об аналогичном инциденте в том же районе. Пострадавший рассказал, что в ходе конфликта с мужчиной из-за замечания тот спустил на него своего питбуля, а также распылил в его сторону перцовый баллончик. Оба пострадавших в результате обратились за медицинской помощью с укушенными ранами рук и ног. В отношении 30-летнего хозяина питбуля возбудили уголовное дело, собаку изъяли в качестве вещественного доказательства.

Ранее в Сочи акита-ину набросилась на женщину, которая выгуливала лабрадора.

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