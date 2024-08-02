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В Сочи акита-ину набросилась на женщину, которая выгуливала лабрадора

В Сочи полиция не стала приезжать на вызов женщины, которую искусала чужая собака

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РИА Новости

Женщина подверглась нападению собаки, когда гуляла со своим псом по набережной в Сочи, сообщает «Осторожно, новости».

Пострадавшая Юлия рассказала Telegram-каналу, что инцидент произошел вечером 30 июля, когда она шла мимо ресторанов в районе улицы Чайковского и заметила впереди компанию людей с акита-ину. Женщина решила взять своего лабрадора на короткий поводок, но собака незнакомцев, гулявшая без привязи, в какой-то момент понеслась прямо на них.

Хозяйка лабрадора пыталась защитить пса и сама получила ранение, так как хозяева акита-ину не сразу оттащили животное. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, заметив кровь на ноге Юлии. Она же позвонила в полицию и попросила правоохранителей вмешаться, однако те, со слов сочинки, посмеялась над ее обращением и уточнили, действительно ли она хочет «написать заявление на собачку».

В итоге на вызов никто не приехал, а хозяева агрессивной собаки скрылись, отказавшись назвать свои данные пострадавшей.

Ранее учительница вышла на пикет и потребовала убрать с улицы собак после нападения на ее дочь.

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