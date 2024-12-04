Спортсмен рассказал, как правильно заниматься скандинавской ходьбой

Шаг во время занятий скандинавской ходьбой должен быть как можно более длинным, начинающим можно передвигаться со скоростью 5-6 км/ч. Об этом Pravda.Ru рассказал рекордсмен России по скандинавской ходьбе на 12 часов и 24 часа, российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин.

По его словам, такая скорость будет на 10-20% быстрее обычной ходьбы.

«Если заниматься без тренера, без постановки техники, то человек просто переставляет палки и поддерживает баланс тела, дополнительно включает руки, чтобы они работали. Как правило, палки ставят наискосок, чтобы толкаться вперед вверх, как лыжники, и стараться включать руки и спину», — уточнил эксперт.

Спортсмен советует выбирать палки для занятий по росту, чтобы они составляли прямой угол чуть выше пояса. Ерохин советует заниматься ходьбой по грунтовой дорожке, например, в парке.

Мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что палки для скандинавской ходьбы помогут пожилым людям снять нагрузку с коленных суставов при ходьбе по лестнице. По его словам, подъем и спуск по ступенькам – хорошее упражнение для профилактики инсульта и инфаркта.

Ранее россиянам рассказали о пользе скандинавской ходьбы для здоровья пожилых.