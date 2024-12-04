Россиянам рассказали о пользе скандинавской ходьбы для здоровья пожилых

Скандинавская или северная ходьба поможет пожилым людям укрепить свое здоровье без риска получения травм. Об этом Pravda.Ru рассказал рекордсмен России по скандинавской ходьбе на 12 часов и 24 часа, российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин.

По его словам, такая активность представляет собой один из видов аэробной физической нагрузки.

«Это наиболее комфортный вид физической активности. Еще она отлично подходит в качестве ЛФК. То есть людям после инсульта, инфаркта скандинавскую ходьбу уже прописывают, скажем так, рекомендуют на следующий день. Сейчас уже даже диссертации защищены по поводу использования скандинавской ходьбы в качестве лечебной физкультуры», — сообщил Ерохин.

Он уточнил, что пожилые люди могут заниматься ходьбой в течение длительного времени, делать это можно в своем темпе.

Исследование, проведенное учеными из Университета Гриффита, до этого показало, что повышение уровня физической активности может значительно увеличить продолжительность жизни. Если бы все люди старше 40 лет были так же подвижны, как самые активные 25% населения, они могли бы прожить на 11 лет дольше.

Ранее врач заявил, что ходьба по лестнице снижает риск инсульта и инфаркта.