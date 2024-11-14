Врач заявил, что ходьба по лестнице снижает риск инсульта и инфаркта

Палки для скандинавской ходьбы помогут пожилым людям снять нагрузку с коленных суставов при ходьбе по лестнице, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов. По его словам, подъем и спуск по ступенькам – хорошее упражнение для профилактики инсульта и инфаркта.

«Ходьба по лестнице, безусловно, очень полезна для сердечно-сосудистой системы. В большей степени подъем, потому что при спуске достаточно высокая нагрузка идет на коленные суставы. Их стоит беречь. Вообще при подъеме тоже, но при спуске особенно. Порожки просто разные бывают, лестницы тоже. Есть на улице лестницы, есть в подъезде. Если есть возможность придерживаться за перила, то, в принципе, можно минимизировать возможное падение, если человек оступится, например. Также есть специальные палки для ходьбы, которые тоже прекрасно можно использовать при ходьбе по лестницам, подстраховываясь таким образом и чтобы снять нагрузку с коленных суставов», — сказал Евдокимов.

Врач отметил, что людям с нарушением равновесия и координации лучше не прибегать к такой физической нагрузке, либо выбирать лестницы, у которых есть перила.

«Если человек адекватно себя чувствует, у него вполне здоровые суставы, серьезных проблем нет (артроз может присутствовать, но он вне обострения), то, конечно, это шикарное упражнение для тренировки всей сердечно-сосудистой системы, для профилактики осложнений, таких как инсульт и инфаркт. При подъеме и спуске работают практически подавляющее большинство мышц, и не только ног, но и руки, корпус. Поэтому в общем полезно очень», — констатировал Евдокимов.

Ранее эндокринолог назвала привычки, которые помогут защититься от диабета.