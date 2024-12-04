Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске стабилизировали подачу тепла после аварии на ТЭЦ

Администрация: в Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на ТЭЦ

close
Depositphotos

В Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Амурской области.

По информации администрации области, на ТЭЦ произошла авария 4 декабря в 5:57 (11:57 мск).

«На благовещенской ТЭЦ стабилизировали теплоснабжение. Теплоснабжение областного центра удалось восстановить в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для ликвидации последствий аварии специалистам пришлось отключить все турбо- и котлоагрегаты. На время ремонтных работ были введены графики временного ограничения электроэнергии. Специалисты планируют завершить работы на станции 4 декабря.

До этого в пресс-службе АО «ДГК» сообщили, что в Амурской области ввели ограничения энергопотребления в центральном энергорайоне из-за технологического нарушения работы Благовещенской теплоэлектроцентрали.

Ранее в Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами