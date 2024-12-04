В Благовещенске стабилизировали подачу тепла после аварии на ТЭЦ

В Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Амурской области.

По информации администрации области, на ТЭЦ произошла авария 4 декабря в 5:57 (11:57 мск).

«На благовещенской ТЭЦ стабилизировали теплоснабжение. Теплоснабжение областного центра удалось восстановить в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для ликвидации последствий аварии специалистам пришлось отключить все турбо- и котлоагрегаты. На время ремонтных работ были введены графики временного ограничения электроэнергии. Специалисты планируют завершить работы на станции 4 декабря.

До этого в пресс-службе АО «ДГК» сообщили, что в Амурской области ввели ограничения энергопотребления в центральном энергорайоне из-за технологического нарушения работы Благовещенской теплоэлектроцентрали.

Ранее в Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ.