В Мытищах восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

Аварийные бригады вернули электричество в многоквартирные дома в пяти микрорайонах округа Мытищи после аварии на ТЭЦ-27. Об этом сообщает местная администрация.

Утром в воскресенье жители микрорайонов № 15, № 16, № 25А, района Перловка и ЖК «Новое Медведково» остались без света после аварийного отключения секции шин 11, 12 на ТЭЦ.

Электричество возвращали постепенно: дома переводили на резервные источники.

«На данный момент подача ресурсов в многоквартирных домах осуществляется в полном объеме, в штатном режиме. Возможно временное ухудшение качества водоснабжения», — пояснили в администрации.

Предполагаемые проблемы с водой связаны с отключением электричества, которое требовалось для работы насосных станций.

Если вода или свет в квартирах вновь внезапно отключатся, стоит позвонить по номеру 112 или по единому многоканальному телефону диспетчерской службы городского округа Мытищи: 8(495) 584-00-00. Операторы пояснят, когда все вернется в обычный режим.

Несколько дней назад без света остались более тысяч человек в Симферополе. Всему виной стала авария на сетях.

Ранее на Ставрополье десятки тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения.