Адвокатам могут запретить свободно посещать отделения полиции

Министерство внутренних дел России разработало проект приказа, которым предлагает ограничить свободный доступ адвокатов в отделения полиции. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, в случае принятия приказа в отделениях полиции будет установлен пропускной и внутриобъектовый режимы. В ведомстве отметили, что данная мера необходима для устранения угроз безопасности посещающих объекты лиц.

Так, беспрепятственное посещение отделений полиции будет установлено для госслужащих и органов государственного, судебного и прокурорского контроля. При этом транспорт пожарных, медиков и спасателей смогут посетить объекты МВД только в сопровождении сотрудников министерства.

Из проекта приказа следует, что адвокаты обвиняемых смогут попасть в отделение полиции только при предоставлении удостоверения и ордера. При этом правоохранители не смогут потребовать у юристов других документов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Сергея Зубкова, члены ФПА выступили против данной инициативы.

«Авторы представленного проекта явно не брали в расчет конституционные гарантии на получение каждым квалифицированной юридической помощи. По закону защитники вправе беспрепятственно встречаться со своим доверителем. Но в проекте регламента адвокаты не упоминаются в числе лиц, которые свободно допускаются на объекты МВД по предъявлении своего удостоверения», — сказал Зубков.

В августе Совет Федерации одобрил законопроекты, которые предлагают разрешить организацию свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи. Документ вносит правки в Уголовно-процессуальный кодекс и законодательство об содержании под стражей.

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