Совфед разрешил россиянам под следствием видеозвонки с адвокатами

Совет Федерации одобрил законопроекты, которые предлагают разрешить организацию свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Закон направлен на исключение нарушения прав подозреваемых и обвиняемых на получение юридической помощи и повышение эффективности применения законодательства России», — говорится в сообщении.

Документ вносит правки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В случае принятия закона подозреваемые и обвиняемые смогут подавать заявления на видеозвонок с адвокатом. Однако это будет возможно, если в СИЗО есть технические возможности для реализации такого общения.

Также сенаторы одобрили законопроект, который дает ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии. Это необходимо для «обеспечения свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых» в СИЗО.

Оба документа вступят в силу через 180 дней с момента их опубликования.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, уехавших за пределы страны, чтобы избежать наказания за преступления.

Ранее российским врачам разрешили передавать МВД данные об опасных психбольных.