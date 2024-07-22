Российским врачам разрешили передавать данные в МВД об опасных психбольных

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который разрешает врачам передавать в МВД информацию о некоторых людях с тяжелыми психическими расстройствами. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Полиция и медицинские учреждения будут обмениваться данными о гражданах с хроническими и затяжными психическими заболеваниями, которые находятся под наблюдением из-за склонности к «общественно опасным действиям». Также в обязанности правоохранителей будет входить наблюдение за такими пациентами.

Помимо прочего, полиция будет получать информацию о вышедших из тюрьмы людях, если они являются алкоголиками или наркоманами, представляющими опасность для других людей.

Положения закона начнут действовать с марта 2025 года.

До этого в Минздраве озвучили статистику, согласно которой по итогам 2023 года число психических расстройств в России стало самым большим за 10 лет. Оно составляет 314 на 100 тысяч населения.

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