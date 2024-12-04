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Эксперт объяснил, почему пассажиров такси нужно снимать на видео

Автоэксперт Сажин: видеорегистраторы в такси необходимы были уже давно

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Shutterstock

Необходимость в установке видеорегистраторов в такси назрела уже давно, так как это необходимая мера для защиты пассажиров, считает автоэксперт Владимир Сажин. В беседе с Общественной Службой Новостей он напомнил, что в общественном транспорте камеры устанавливают уже давно, и призвал распространить это правило также на каршеринг.

В качестве подтверждения необходимости такой меры специалист напомнил о случае, когда таксист избил пожилую пассажирку. Для обвинения подобные инциденты нужно доказать, поэтому нужны записи с камер. Причем информацию о том, что ведется запись, он призвал размещать на дверях, подголовниках и так далее.

Однако принятие соответствующего закона потребует и других изменений. В частности, нужно будет ввести ответственность за несанкционированное распространение видеозаписей, подчеркнул Сажин. Передавать их агрегаторы должны будут только в МВД и исключительно по официальным запросам.

«Например, в транспортной безопасности передача данных частным лицам или в СМИ не предусмотрена — это делают только по запросу силовых структур», — напомнил эксперт.

Также потребуется исключить ситуации, когда водитель сможет заявить, что какой-то конфликт или инцидент не был записан, так как видеорегистратор был выключен – за это тоже должна быть ответственность, считает Сажин.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект об обязательстве перевозчиков оборудовать свои автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салон. Депутаты подчеркивают, что это защитит пассажиров и самих таксистов от правонарушений и преступлений и станет стимулом к адекватному и уважительному поведению со стороны водителя и пассажиров.

Россиян ранее призвали не винить агрегаторов такси за высокие цены.

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