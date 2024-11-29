В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в такси

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект об обязательстве перевозчиков оборудовать свои автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салон. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Авторы инициативы считают, что видеокамеру нужно разместить и в салоне легкового такси, и в сторону движения автомобиля. Таким образом это защитит пассажиров и самих таксистов от правонарушений и преступлений. Также депутаты считают, что наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению со стороны водителя и пассажиров.

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отмечал в беседе с агентством, что такси можно считать таким же видом транспорта по перевозкам пассажиров, как и автобус или метро. В городском общественном транспорте система видеонаблюдения уже успешно себя зарекомендовала.

Однако некоторые эксперты поделились с авторами законопроекта опасениями, что требование приведет к увеличению цен на услуги, однако депутаты считают, что безопасность людей должна быть на первом месте. Более того, некоторые таксопарки уже ввели условия обязательного наличия в салоне машины средств видеофиксаций, так что законопроект в основном не повлияет на ценообразование.

Ранее в Госдуме призвали добавить в приложения для вызова такси тревожные кнопки.