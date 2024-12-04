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Россиян призвали не винить агрегаторов такси за высокие цены

Экономист Корнеев: агрегаторы не виноваты в росте цен на услуги такси

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Алексей Никольский/РИА Новости

Растущие цены на такси – это не вина агрегаторов, а следствие непродуманного госрегулирования, убежден экономист Валерий Корнеев. Главной причиной такой ситуации является нехватка водителей на фоне усложнения работы самозанятых в этой сфере, объяснил он Общественной Службе Новостей.

«Яндекс раскрыл алгоритм ценообразования, из которого пассажиры могут выяснить, что около 40% цены они платят не для покрытия обоснованных материальных расходов такси, а просто потому, что такси не хватает количественно», — заявил эксперт.

В прошлом году летом агрегаторы могли сбивать цены тем, что в пиковые периоды к работе в такси привлекались самозанятые и индивидуальные предприниматели на своих машинах. Однако 1 сентября 2023 года в силу вступили изменения, из-за которых количество допускаемых к работе водителей снизилось. На этом фоне скачки цен на услуги такси в 20-30%, которые наблюдались год назад в периоды высокого спроса, сегодня достигают 200-300%, заявил Корнеев.

В сложившейся ситуации не виноваты агрегаторы, однако именно на них «сыпятся все шишки», уверен специалист. Из-за этого сегодня они раскрывают людям структуры цен, подтверждая, что причина изменений – это новое регулирование отрасли, заключил он.

Напомним, в сентябре этого года в «Яндекс Такси» предупредили, что стоимость поездок может подорожать «на десятки процентов» из-за дефицита водителей. По данным компании, к концу года дефицит водителей такси в России составит 130 тысяч человек. Отмечается, что такая ситуация складывается как из-за нового регулирования деятельности такси, так и из-за ужесточения миграционной политики.

Ранее в ФАС заявили о серьезных замечаниях к такси из-за ценообразования.

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