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В Новосибирске полицейские проверяют гимназию после сообщения об угрозе теракта

Власти Новосибирской области заявили о проверке школы после сообщений о теракте

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Shutterstock

В одной из школ Новосибирска полиция проводит проверку после поступивших сообщений об угрозе теракта. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призвали жителей сохранять спокойствие.

По данным РИА Новости, незадолго до этого в Telegram-каналах появилась информация, что учащиеся якобы баррикадируются в кабинетах гимназии №9 Новосибирска и проводится их эвакуация.

В середине ноября в Самаре учеников и сотрудников сразу нескольких школ эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании» зданий. По информации властей, руководители образовательных учреждений незамедлительно сообщили о тревожных звонках в экстренные службы. После этого всех работников и детей, находившихся в школах, вывели на улицу.

В заявлении со ссылкой на муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» уточняется, что на проверку закрывали и станцию метро «Гагаринская».

В конце октября в населенном пункте Полазна Пермского края сразу в две школы поступили анонимные звонки о «минировании» и «вооруженном нападении». Неизвестный мужчина связался с сотрудниками школы №3, заявив о спрятанной в здании бомбе. После этого учеников и работников эвакуировали, при этом младшеклассников отправили в соседнюю школу №1.

Ранее в кемеровской школе мужчина напал на ребенка.

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