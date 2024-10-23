Две школы в Пермском крае получили анонимные звонки о минировании и атаке

В школы населенного пункта Полазна Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании и вооруженной атаке на школы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утверждается, что утром неизвестный мужчина позвонил в школу №3 и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы решили эвакуировать — младших отправили в соседнюю школу №1.

«Когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом. Детей отвели в кабинеты, двери забаррикадировали», — говорится в публикации.

Отмечается, что в данный момент к школам прибыла полиция. Правоохранители отрабатывают звонки, дети пока остаются в школе.

В конце сентября эвакуацию студентов и преподавателей объявили в филиале Московского государственного института международных отношений (МГИМО), который находится в городе Одинцово, из-за сообщения о минировании.

Ранее в центре Москвы эвакуировали кинотеатр.