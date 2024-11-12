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В Самаре в несколько школ поступили звонки о «минировании»

Учеников ряда школ в Самаре эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании»

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Учеников и сотрудников нескольких школ в Самаре эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании» зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации властей, руководители образовательных учреждений незамедлительно сообщили о тревожных звонках в экстренные службы. После этого всех работников и детей, находившихся в школах, вывели на улицу.

В заявлении со ссылкой на муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» уточняется, что на проверку закрывали и одну из станций метро. Речь идет о станции «Гагаринская».

«После получения анонимного звонка о «заминировании» станция <...> «Гагаринская» была закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда следовали мимо нее, без остановки. [Впоследствии] станцию <...> открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявлено», — добавили в администрации населенного пункта.

23 октября в населенном пункте Полазна в Пермском крае сразу в две школы поступили анонимные звонки о «минировании» и «вооруженном нападении».

Неизвестный мужчина связался с сотрудниками школы №3, заявив о спрятанной в здании бомбе. После этого учеников и работников эвакуировали, при этом младшеклассников отправили в соседнюю школу №1. Но позже другой неизвестный по телефону сообщил, что ко второму образовательному учреждению направляется мужчина с автоматом. На этом фоне к зданиям прибыли правоохранители.

Ранее в Красноярском крае подросток заказал «минирование» школы, чтобы не писать контрольную работу.

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