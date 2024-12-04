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Суд взыскал с экс-совладельца банка «Югра» 14,1 млрд рублей

Суд взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Хотина 14,1 млрд рублей в пользу РСХБ

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Коптевский районный суд Москвы взыскал с бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 млрд рублей в пользу Россельхозбанка. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря 2024 г. удовлетворены исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — говорится в сообщении.

В канале уточнили, что в рамках дела с банкира взыскали 14,1 млрд рублей, а также госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

В декабре прошлого года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

13 ноября Мосгорсуд признал законным приговор бывшему совладельцу банка «Югра» и другим фигурантам дела. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее суд национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower по делу Хотина.

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