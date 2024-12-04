Названы самые высокооплачиваемые профессии

В начале декабря 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России достигла 79,9 тыс. рублей (+26% за год), подсчитали в hh.ru для «Газеты.Ru». При этом в 100 из 174 специальностей работодатели готовы платить сотрудникам от 80 тыс. рублей, а в 56 — выше 100 тыс. рублей.

Самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России — специалисты в IT, рабочие и строители. В топ-10 самых «дорогих» профессий на рынке труда вошли сразу несколько IT-специальностей — руководитель группы разработки (средняя зарплата — 252,1 тыс. рублей, +21% за год), DevOps-инженер и дата-сайентист (по 250 тыс. рублей). Уровень оплаты труда DevOps-инженера (отвечает за создание, автоматизацию и поддержку IT-процессов) за год вырос на 14%, дата-сайентистов (анализирует большие объемы IT-данных) — не изменился. Брокерам и системным аналитикам в финансовой сфере готовы платить 200 тыс. и 171,2 тыс. рублей в среднем (+59% и -3% соответственно). Медиана зарплаты водителей составила 181,6 тыс. рублей (+62% за год), токарей и фрезеровщиков — 163,4 тыс. рублей (+27%), геологов — 162,3 тыс. рублей (+36%). Замыкают топ-10 руководитель строительного проекта со средней зарплатой 158,4 тыс. рублей (+14%) и главный инженер проекта (153,6 тыс. рублей, +18% за год).

«Наиболее примечательное изменение в конце года произошло с зарплатами водителей — сегодня им предлагают рекордные 181 тыс. рублей, это на 62% больше, чем год назад. Но, как правило, на повышенную зарплату могут рассчитывать водители, работающие на собственном автотранспорте. Рост медианы зарплаты для них может быть связан с высоким сезоном, когда растет нагрузка на торговлю и логистическую отрасль в преддверии новогодних праздников. Это подтверждается ростом вакансий для водителей — с 47,5 тыс. в ноябре до 64,4 тыс. в начале декабря. При этом в ноябре водители не входили в десятку профессий-лидеров по зарплате», — отметили в пресс-службе hh.ru.

Там добавили, что самые низкие зарплаты в декабре предлагаются дворникам, уборщикам и няням, но при этом их зарплаты выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В пятерку анти-лидеров вошли психологи, предлагаемые зарплаты которым сегодня на 3% ниже, чем год назад, уточнили в пресс-службе сервиса.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее стало известно, сколько компаний повысили зарплаты россиянам в этом году.