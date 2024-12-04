Врач рассказала о пользе ананасов для здоровья пожилых

Пожилым людям полезно включать в свой рацион питания ананас, потому что он поможет им укрепить иммунитет, улучшить работу кишечника и снизить давление. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Витамин C в его составе необходим пожилым для нормального усвоения железа и синтеза коллагена, который поддерживает здоровье сосудов, хрящей и связок, продолжила диетолог. Калий и магний в ананасе окажут мочегонное действие и снизят давление, клетчатка — улучшит работу кишечника. Помимо этого, в ананасе есть большое количество бромелайна — фермента, который улучшает расщепление белка.

«Пожилым можно съесть по одному ломтику в день. Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, воспаления, конечно, лучше употреблять его не стоит. Ананас очень сладкий, это обязательно нужно учитывать страдающим лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом», — заключила Соломатина.

Диетологи из Кливлендской клиники в США Анна Тейлор и Кристин Киркпатрик до этого рассказали, что продукты с высокой плотностью питательных веществ, такие как ананасы, вишня, клубника, йогурт и натуральное арахисовое масло, помогают перебороть тягу к сладкому.

Ранее эксперты рассказали, можно ли похудеть на ананасах.