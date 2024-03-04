Эксперты рассказали, можно ли похудеть на ананасах

Сторонники здорового питания часто включают в рацион ананас как средство для похудения. Они считают, что фермент бромелайн в его составе расщепляет жир. Однако эксперты с этим не согласны – по их словам, бромелайн расщепляет белок, выяснила Общественная Служба Новостей.

За счет расщепления белка ананас полезно есть на десерт, к примеру, после стейка – он поможет организму легче усвоить мясо, отмечают специалисты. Однако они подчеркивают, что на снижении веса употребление фрукта не скажется.

Полезнее ананас для людей с низкой кислотностью желудка и нарушением пищеварения, чем для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса. Для похудения этот фрукт полезен только в случае сбалансированного питания, отмечают эксперты.

При этом ананас полезен другими свойствами. В частности, он уменьшает воспаления благодаря бромелайну, который обладает противоотечным и обезболивающим эффектом. Также ананас защищает от инфекций, улучшает пищеварение, за счет витамина С – поддерживает здоровое состояние кожи, а также укрепляет кости и ткани.

Эксперты подчеркивают, что бромелайн не сохраняется в консервированном ананасе, отчего он теряет часть полезных качеств. Однако в таком продукте все равно есть витамины А, С, РР, группы В, а также кальций и железо. При покупке консервированного ананаса выбор лучше делать в пользу фруктов в собственном соку, а не в сахарном сиропе.

Напомним, чтобы похудеть к лету, врачи советуют увеличить в рационе долю высокобелковых продуктов – рыбы, морепродуктов, яиц, творога и нежирного мяса.

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