Врачи рассказали, как сократить потребление сладкого

Продукты с высокой плотностью питательных веществ, такие как ананасы, вишня, клубника, йогурт и натуральное арахисовое масло, помогают перебороть тягу к сладкому. Об этом изданию Daily Mail рассказали Анна Тейлор и Кристин Киркпатрик, диетологи из Кливлендской клиники в США.

Эксперты объяснили, что перебороть сахарную зависимость может быть сложно. Тяга к сладкому во многом зависит от общего качества рациона и пищевых привычек. Некоторые из них, такие как отказ от завтрака и отсутствие полноценного обеда могут усилить желание потреблять насыщенные сахаром продукты. Попытки полностью отказаться от сладкого часто приводят к обратному эффекту — сильному голоду и компульсивному перееданию быстрыми углеводами.

Диетолог Киркпатрик подчеркнула, что для снижения потребления сахара каждому человеку нужен индивидуальный подход. Со временем вкусовые рецепторы человека привыкают к меньшей сладости, поэтому ослабление тяги — это вопрос времени.

Чтобы облегчить отказ от кондитерских изделий и напитков на основе сахара рекомендуется сделать упор на сладкие продукты с высокой плотностью питательных веществ. К ним относятся натуральный йогурт, клубника, вишня, ананасы и арахисовое масло. Вместо искусственных подсластителей эксперты по питанию советуют включать в рацион умеренное количество меда или кленового сиропа.

Ранее врачи рассказали, что есть на завтрак, обед и ужин для защиты кишечника от рака.