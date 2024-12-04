Стало известно, во сколько обойдется отдых на российских горнолыжных курортах

В среднем отдыхающим придется отдать 16,1 тыс. рублей за один день активного отдыха на горнолыжных курортах в этом сезоне. Это показало исследование 2ГИС и «Отелло», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В эту сумму входят ночь в гостинице (9,8 тыс.), двухразовое питание (1,9 тыс.), а также прокат стоимости инвентаря (4,4 тыс.).

Наиболее бюджетные варианты российских горнолыжных курортов в этом сезоне — в Красноярском крае («Бобровый лог») и Башкортостане (Абзаково). Там день обойдется в 8,2 тыс. и 9,2 тыс. соответственно. А вот рейтинг самых дорогих вариантов возглавил Краснодарский край, где один день будет стоить в среднем 24,8 тыс. («Роза Хутор»), 22 тыс. («Красная поляна») и 21,4 тыс. («Газпром»). Также в список курортов, которые потребуют наиболее значительных бюджетов, вошли Архыз в Карачаево-Черкессии (19,8 тыс.) и Шерегеш в Кемеровской области (19,6 тыс.).

Стоимость аренды сноуборда и горных лыж во всех центрах почти равна, но дешевле всего — в Алтайском крае (Белокуриха) и Иркутской области («Гора Соболиная»). Дороже всего прокат инвентаря на курортах «Роза Хутор» и «Солнечная долина» (Челябинская область). Аналитики уточняют, что средняя стоимость рассчитана на основе данных будних дней, тогда как в праздничные дни цена ски-пасса на некоторых курортах может быть больше в среднем на 30%.

Самые бюджетные варианты размещения — в «Бобровом логе» и Абзаково, где средняя стоимость ночи не превышает 3 тыс. Дороже всего жилье обойдется в Сочи — 14,3 тыс.

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