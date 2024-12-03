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В Сочи рассказали о подготовке к горнолыжному сезону

Мэр Прошунин: этой зимой в Сочи примут рекордное число туристов

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Belovodchenko Anton/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи вскоре в полном объеме заработают все горнолыжные курорты, снег в горах уже выпал. Об этом на заседании российского состава рабочей группы СМИ форума «Питерский диалог» рассказал мэр города Андрей Прошунин, передает kp.ru.

По его словам, в этот зимний сезон в городе рассчитывают принять рекордное число туристов.

«Сейчас начинается зимний курортный сезон. <...> В этом году мы ждем рекордное количество туристов. Наш город готов к встрече отдыхающих», — сказал мэр.

Прошунин добавил, что оперативный штаб планирует определить подготовку городских служб к встрече туристов на этой неделе. Он подчеркнул, что в Сочи сделают все, » чтобы гостям было комфортно отдыхать на курортах».

В пресс-службе сервиса OneTwoTrip до этого сообщили «Газете.Ru», что на данный момент россиянам оформлено уже в два раза больше заказов на весенний отдых, чем в аналогичный период прошлого года. Самым популярным городом для весенних поездок оказался Сочи: на него уже приходится 16,9% заказов по стране. Забронировать там отель сейчас можно в среднем за 3 тыс. рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что в России установили новый рекорд в области внутреннего туризма.

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